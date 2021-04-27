На Кубани 60 тысяч человек проголосовали за зоны благоустройства

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае 26 апреля стартовало голосование по благоустройству зеленых зон. За первый день в опросе приняли участие почти 60 тысяч жителей края. Пользователи голосуют за те зеленые зоны, которые хотят увидеть благоустроенными к 2022 году.

- Голосование в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» только началось, а в нем приняли участие уже 58 тысяч человек. Наш регион первый в стране по количеству проголосовавших. Больше всего в опросе участвовали жители Краснодара, Сочи и Славянского района, - сказал вице-губернатор Кубани Александр Трембицкий.

Выбрать зону для благоустройства у себя в городе или крае вы можете на сайте 23.gorodsreda.ru. Проголосовать за лучшее место можно до 30 мая.