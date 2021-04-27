В Сочи нашли инвестора апарт-комплексу «Фазотрон»

Фото: пресс-служба администрации города Сочи

В Сочи апарт-комплекс «Фазотрон» получил нового инвестора для завершения строительства. Сдать объект теперь планируют к 2022 году. Об этом стало известно на встрече с дольщиками, директором компании-застройщика ООО «Рахас Инвест» и новым вкладчиком.

- Этот апарт-комплекс считается самым крупным и проблемным объектом долевого строительства курорта. Заключено более 2300 договоров, люди ждут свое жилье. Сейчас предстоит корректировка проекта и завершение стройки в других параметрах, найден новый инвестор. Сдать объект планируется в 2022 году, - сказал на встрече и.о. директора департамента строительства мэрии Сочи Михаил Неудачный.

Для достройки объекта привлечен один из самых крупных застройщиков – группа компаний «Альпика». Компании предстоит закончить 80 процентов всех строительных работ за год. Стройка начнется уже в мае.

Сейчас в Сочи около 5700 дольщиков, оставшихся без жилья. В 2021 году мэрия планирует решить проблему около 2600 человек.