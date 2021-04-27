Фото: sochi.ru.

Летний межведомственный оперативный штаб начал работу в Сочи. Он будет заниматься вопросами подготовки и проведения курортного сезона. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

В Сочи состоялось первое расширенное заседании штаба.

– В регионе по-прежнему действует режим повышенной готовности, объявленный губернатором. Нам важно обеспечить высокий уровень сервиса и обеспечить стабильную эпидемиологическую ситуацию, – подчеркнул глава города Сочи Алексей Копайгородский.

По его словам, опыт работы в условиях пандемии у Сочи огромный. Сейчас стоит задача объединить комплекс мер зимнего и летнего сезонов.

В числе основных задач штаба - координация работы оперативных, коммунальных служб, мониторинг охраны общественного порядка и средств размещения, взаимодействие с правоохранительными органами, предприятий торговли и общепита, общественного транспорта.

В пресс-службе мэрии Сочи обратили внимание, что в апреле средняя заполняемость средств размещения в Сочи составляет 70%, а в ряде самых популярных санаториев и отелей она достигает 90%. В ряде гостиниц и здравниц курорта свободных номеров на майские праздники уже не осталось. В первую декаду мая город планирует принять до 200 тысяч гостей.

На курорте сохраняется стабильная эпидемиологическая ситуация. Этому способствуют меры обеспечения санэпидбезопасности, а также масштабная вакцинация против COVID-19. Но, тем не менее, дополнительные бригады скорой медицинской помощи в Сочи сформированы.