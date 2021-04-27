На Кубани директор птицефабрики не выплатил зарплату 150 сотрудникам

Правоохранители утверждают, что заплатить сотрудникам предприниматель мог, но решил потратить деньги по-другому Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноармейском районе возбудили уголовное дело против гендиректора «Новомышастовской птицефабрики» Эдуарда Жерновак. Известно, что мужчина не платил полностью зарплату 150 сотрудникам больше двух месяцев.

- В результате задолженность по зарплате перед работниками превысила 2,9 миллиона рублей, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

При этом у предпринимателя была возможность выплатить деньги сотрудникам, однако он пожелал использовать средства на другие нужды, в том числе на решение текущих финансовых проблем фабрики.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. Они выясняют, каковы реальные финансовые возможности бизнесмена. Для погашения долга на имущество мужчины может быть наложен арест.