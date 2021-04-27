ВТБ Лизинг в первом квартале купил у компании РОЛЬФ автомобили на сумму более 1 млрд рублей

ВТБ Лизинг в первом квартале 2021 года приобрел для своих клиентов в дилерских центрах РОЛЬФ порядка 400 автомобилей на сумму более 1 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество закупленных у дилера и переданных в лизинг машин выросло на 42%.

ВТБ Лизинг передал закупленный у РОЛЬФ транспорт в финансовую аренду предприятиям из сфер пассажирских перевозок, логистики, розничной и оптовой торговли. В общем объеме этих сделок почти половина (46%) договоров лизинга была оформлена по программе льготного лизинга Минпромторга РФ, позволяющей приобрести автомобиль с 10% скидкой на авансовый платеж.

ВТБ Лизинг приобретал для своих клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса автомобили различных марок. Больше всего компания закупила у компании РОЛЬФ автомобилей марки Hyundai – 44% от квартального объема легковых машин, при этом ее популярность за год выросла на 89%. На автомобили Toyota пришлось 9% (+25% к первому кварталу 2020 г.), SKODA – 7,5% (+57%), Land Rover и BMW – 6% и 5,5% соответственно. Среди остальных 30% сделок оказались марки Mercedes-Benz, Volkswagen, Ford, Renault.

Традиционно больше всего машин ВТБ Лизинг закупил у компании РОЛЬФ для клиентов из Москвы и Санкт-Петербурга.

«Партнёрские отношения с РОЛЬФ позволяют предлагать нашим клиентам машины различных марок и моделей, а также их высококвалифицированное обслуживание. ВТБ Лизинг является участником программы льготного лизинга Минпромторга, поэтому для таких марок, как Hyundai и Skoda, которые популярны в сегменте такси, доступна дополнительная экономия до 10% от стоимости автомобиля. С учётом этих условий, а также партнёрских программ с импортерами и налоговых преференций, которые даёт лизинг, этот механизм финансирования является наиболее оптимальным для обновления основных средств российскими предпринимателями», – прокомментировал Артем Киселев, директор по продажам продуктов автолизинга ГК ВТБ Лизинг.

«Лизинг является удобным инструментом для обновления корпоративных парков. Для нашей компании сотрудничество с ВТБ Лизинг открывает доступ к обширной клиентской базе лизинговой компании и позволяет предложить клиентам со всей России автомобили 20 брендов из портфеля РОЛЬФ. При этом ВТБ Лизинг берет на себя подбор оптимальной схемы финансирования сделки, и нам остается лишь помочь клиенту выбрать автомобили, которые наилучшим образом отвечают его потребностям», – отмечает Юлия Трушкова, директор по корпоративным продажам компании РОЛЬФ.