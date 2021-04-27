Роза Хутор» откроет новые пешие маршруты в горах

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

Одним из ощутимых туристических трендов последнего времени является рост интереса к альтернативным видам отдыха. Путешественники все больше стремятся к уединению с природой и погружению в новый опыт изучения «диких» мест. Развитие природного туризма в горах является стратегическим направлением деятельности курорта «Роза Хутор», которое реализуется в сотрудничестве с Сочинским национальным парком.

В течение летнего сезона 2021 года, который планируется открыть 1 мая, курорт предложит своим гостям новые интересные маршруты в горах. В прошлом году отдыхающие могли воспользоваться 80 километрами пеших троп. Работали 11 маршрутов разной сложности: «Тропа здоровья», «Йети-тропа», «Озерный траверс», «Харгинский лес», «Каменный столб», «Юрьев хутор», «Панорама», «Парк водопадов», «Путь к водопадам», «От снежников до водопадов», «Тропа Чемпионов». В этом летнем сезоне, отвечая на растущий спрос гостей, «Роза Хутор» совместно с Сочинским национальным парком откроет еще два маршрута – «Пастушьими тропами к Греческому мосту» и «Нахазо». Таким образом для хайкинга на курорте будут доступны более 100 км пеших троп и 13 маршрутов в горах.

Как отмечает руководитель управления активного отдыха и туризма «Роза Хутор» Ольга Падейская: «Мы создаем разветвленную сеть пеших маршрутов, которые позволят нашим гостям совершить увлекательное и безопасное путешествия в горы для знакомства с уникальными красотами Западного Кавказа. Очень хотелось бы возродить когда-то очень популярную в нашей стране тему туристических походов, но уже в новом более комфортном режиме. Для нас важно развивать культуру летнего отдыха в горах, показать, что здесь гораздо интереснее проводить время, чем на пляже».

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

Прогулочно-познавательный маршрут «Пастушьими тропами к Греческому мосту» начинается из Долины Роза Хутор, подъемом на канатных дорогах до Роза Пик, маршрут проходит по пастушьим тропам южного хребта Аибги, спускается в долину реки Мзымта, к поселку Красная Поляна. Его протяженность составляет 22 км, что занимает около 10-12 часов в светлое время суток. Маршрут пролегает через влажные субтропические, широколиственные, смешанные и хвойные леса. Выше они сменяются субальпийскими, а затем и альпийскими лугами, простирающимися до вечных снегов. По пути следования встречаются несколько водоемов, в том числе ручей Голубой. С вершины одного из средних пиков хребта Аибга, высотой около 2500 метров открывается впечатляющий вид на горные ландшафты. Интересно, что в ходе этого маршрута кроме лесного разнообразия, можно встретить такие кустарники как рябина, черемуха, черника, рододендрон понтийский.

Маршрут «Нахазо» проходит от верхней станции канатной дороги «Кавказский экспресс» (Роза Пик, 2320 м. над у.м.) по горнолыжной трассе «Явор» к нижней станции подъемника «Крокус» и далее следует траверсом вдоль хребта Аибга по грунтовой дороге. Протяженность этого маршрута составляет около 8 700 км с перепадом высот 305 метров и длительностью 6 часов. По ходу следования туристам также открываются прекрасные горные панорамы.

Новые пешие маршруты предполагают обязательное сопровождение опытным гидом-проводником и оформляются в Центре активного отдыха «Роза Хутор».

Благодаря организованным путешествиям в горы, гости курорта смогут познакомиться с разнообразием флоры и фауны раскинувшихся на разных высотах горных ландшафтов.