Бывший замглавы Славянского района отправится под суд за «откат» от фермера в 175 тысяч рублей

Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемый признал в полном объеме Фото: Анастасия Осипова

Второй отдел расследования особо важных дел закончил расследование дела в отношении бывшего зама Славянского района. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, в июле 2020 года к чиновнику пришел фермер и попросил о помощи с субсидиями на теплицы для выращивания овощей. Замглавы ответил, что с радостью поможет передать предпринимателю 1 миллион 750 тысяч рублей на создание овощного бизнеса при откате в 10 процентов (175 тысяч рублей).

Фермер понял, что такое требование незаконно и отправился в полицию. 19 августа перед замглавы разыграли спектакль с передачей денег. В одном из кафе станицы Анастасиевской мужчина передал чиновнику указанную сумму, после чего его под руки увели оперативные сотрудники по экономической безопасности.

- Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемый признал в полном объеме, - уточнили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным договором отправилось в суд.