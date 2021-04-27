В Сочи нашли редчайший цветок - соленантус ядовитый

Фото: пресс-служба нацпарка Сочи

Сотрудники сочинского нацпарка нашли второе место, где растет редкий соленантус. Раньше было известно только одно место его произростания – долина реки Псезуапсе, и то там соленантус рос в единичных экземплярах. Вторым местом стало прирусловое место реки Шахе. Здесь растут целых три группы, в самой крупной из которых насчитывается около 300! Растений.

Фото: пресс-служба нацпарка Сочи

- Эта находка не могла не порадовать, ведь трубкоцвет - исчезающий третичнореликтовый восточно-средиземноморский вид, известный из немногих локалитетов в горном Крыму и на Северном Кавказе, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе нацпарка.

Соленатус считается редким, потому что включен в Красную книгу Краснодарского и Ставропольского края, а также Республики Крым.

Фото: пресс-служба нацпарка Сочи

Отметим, что соленантус живет 2-3 года, потому его считают малолетним. Он растет во влажных местах вблизи рек около 600 метров над уровнем моря. Весь цветок серовато-пушистый, достаточно красивый, однако он ядовит. Свое латинское называние (трубкоцвет Биберштейн) соленатус получил в честь барона трубкоцвета Биберштейна. Этот человек прошел путь от военного до известного ботаника, одним из первых начавшего изучать флору Крыма и Кавказа.