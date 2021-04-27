Всероссийский сбор юных патриотов открылся в «Орленке»

Фото предоставлено пресс-службой Орленка

В «Орлёнке» стартовал Всероссийский сбор военно-патриотических объединений «Победа одна на всех». Участниками программы стали школьники из пяти регионов страны. Ребята занимаются военной подготовкой и создают исследовательские работы о героях Отечества.

Программа «Победа одна на всех» собрала во Всероссийском детском центре 278 ребят из Республики Алтай, Пензенской, Нижегородской, Московской и Калужской областей. Это участники военно-патриотических объединений, которые являются победителями и финалистами военно-спортивных игр «Зарница» и «Орлёнок».

«Участники сбора «Победа одна на всех» не только овладевают навыками военного дела, но и изучают трагичные и в то же время великие страницы истории нашего народа. На примере героев Отечества – несгибаемых и самоотверженных – орлята учатся быть настоящими патриотами своей страны, понимают важность и значимость профессии – Родину защищать», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

В ходе смены на профильных занятиях и мастер-классах мальчишки и девчонки проходят строевую и огневую подготовку, осваивают рукопашный бой, учатся оказывать медицинскую помощь, а также постигают азы туризма и альпинизма.

Кроме того, в течение смены ребята разработают собственные исследовательские проекты, посвящённые судьбам Героев России и Советского Союза. Свои работы орлята представят на выставке «Ими гордится Россия», приуроченной к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Ребята также станут участниками традиционной акции «Бессмертный полк» в онлайн-формате и посетят урок мужества «Героями не рождаются».

Ключевым событием программы станет исторический квест «Победа одна на всех» – это итоговая тактическая игра, в которой школьники продемонстрируют обретённые в «Орлёнке» военно-прикладные навыки и расширят знания в области истории. Проявить себя орлята смогут и в интеллектуальном турнире «Имя Победы!».

По итогам смены каждый из её участников получит сертификат, подтверждающий освоение программы. Всероссийский сбор военно-патриотических объединений «Победа одна на всех» продлится в Центре до 13 мая 2021 года.

Организаторами программы выступают: Автономная некоммерческая организация «Военно-патриотический центр «Вымпел», ВДЦ «Орлёнок».