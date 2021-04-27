В Краснодаре ремонтируют улицу Янковского

Закончить ремонтные работы планируют к летнему сезону Фото: Алексей БУЛАТОВ

На проезжей части по улице Янковского от Ленина до Промышленной идет ремонт. Сейчас специалисты меняют на участке люки. Протяженность закрытого на работы участка – 2,2 километра. Улицу хотят привести в порядок к лету.

На участке должны заменить асфальтобетонное покрытие проезжей части, отремонтировать тротуар, заменить бордюры, нанести дорожную разметку и установить дорожные знаки.

Всего в 2021 году в Краснодаре в планах отремонтировать 62 участка дорог протяженностью 79 километров.