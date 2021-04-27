На Кубани планируют создать 30 тысяч школьных мест до 2024 года

Около 90% цены проектов будет компенсироваться из федерального бюджета

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и президент «Альфа-Банка» Олег Сысуев подписали новое соглашение о сотрудничестве, в рамках которого планируется создать 30 тысяч школьных мест. Исполнить задумку хотят до 2024 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Краснодарского края.

- Около 90% цены проектов будет компенсироваться из федерального бюджета. Мы заинтересованы, чтобы вы могли финансировать застройщиков в рамках концессии при строительстве соцобъектов, - сказал на встрече глава края.

Отметим, что «Альфа-Банк» работает на Кубани уже около двадцати лет и является вторым банком по кредитованию строительной отрасли.