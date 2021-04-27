Фото: администрация Краснодарского края

Предприятия потребсферы Кубани в 2021 году на треть выросли по налогам. 11,5 млрд рублей поступило в бюджет Краснодарского края в первом квартале текущего года от организаций отрасли. Это на 2,5 млрд рублей больше, чем было в этом же период прошлого года. Об этом сообщает администрация Краснодарского края.

– Всего в потребительской сфере Кубани работают почти 545 тысяч человек, - сказал вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель. - На протяжении последних пяти лет направление это растет по всем показателям - удельный вес по налоговым поступлениям среди других отраслей экономики составляет порядка 20%.

Оборот отраслей потребительской сферы за три месяца 2021 года - 884,8 млрд рублей. Что больше показателей 2020 года на 6,7%. Растет и борот розничной торговли, он составил 400 млрд рублей, а также хорошие показатели в оптовой торговле – 459 трлн рублей. На 7,2% увеличился оборот в общественном питании и в 2021 году эта сумма составила 17,3 млрд рублей.