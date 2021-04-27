В океанариуме Анапы из-за недовольных клиентов погибла акула

Фото: "Типичный Краснодар"

Инцидент случился днем 26 апреля в океанариуме Анапы, куда пришла компания из десяти человек (взрослые и дети). Всю историю рассказали пользователи паблика «Типичный Краснодар».

По сообщениям очевидцев, женщина сходу стала требовать скидку, сотрудники площадки пошли к ней на встречу и вместо 500 рублей предложили им заплатить 350 за три выставки. Туристы осмотрели всех рыб, потом отправились в музей восковых фигур, выставку динозавров и зашли в африкариум. Везде они делали фотографии.

Фото: "Типичный Краснодар"

После прогулки тургруппа подошла к администрации и стала просить деньги обратно, потому что им не понравилась выставка. Однако именно в этот момент в океанариум позвонили из аэропорта и сказали о том, что на базу прибыл груз с акулой. Забрать ценную рыбу мог только ихтиолог, который не мог выйти из здания из-за скандала.

Все разбирательства длились на протяжении четырех часов. В итоге ихтиолог кое-как смог выйти из океанариума, чтобы забрать рыбу, но она…оказалась уже мертва.

Компании туристов вернули деньги, но ситуацией заинтересовались органы. Сейчас правоохранители из Азово-Черноморской прокуратуры вместе с полицией и Росприроднадзором начали проверку.