День российского парламентаризма отметили в Таврическом дворце Санкт-Петербурга: на заседании присутствовал Юрий Бурлачко

В Таврическом дворце Санкт-Петербурга прошло заседание Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании Российской Федерации. В нём принял участие председатель кубанского парламента Юрий Бурлачко.

Принято решение в первую очередь рассмотреть поправки по пособиям беременным, оплате больничных по уходу за детьми до семи лет и пособиям для детей от восьми до 16 лет, которые воспитываются в неполных семьях. Такие же задачи были поставлены и по всем остальным направлениям, которые были озвучены в Послании Президента.

Председатель Кубанского парламента Юрий Бурлачко поддержал предложение о компенсации половины стоимости путёвки при поездке детей в оздоровительный лагерь. Эта программа может быть запущена уже с 20 мая.

«Уже сейчас у нас идет активная подготовка к новому летнему сезону. Свыше 100 детских лагерей и санаториев Краснодарского края ждут детей из всех регионов страны. Уверен, мы все сделали правильно, обратившись в Роспотребнадзор с просьбой дать возможность увеличить наполняемость здравниц до 75%. Таким образом, большее число детей со всей России сможет оздоровиться на наших курортах», – подчеркнул Юрий Бурлачко.