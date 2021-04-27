На Кубани сотрудник ГИБДД отправился в колонию на 4 года за взятку в 15 тысяч рублей

И лишили права занимать должности на три года

В Калининском районе осудили экс-сотрудника ГИБДД – 45-летнего Дмитрия Литовченко. Его поймали на взятке в 15 тысяч рублей за укрытие водителя без прав. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Весь коррупционный инцидент случился 29 января 2020 года. Тогда Дмитрий остановил мужчину, у которого не было прав и предложил ему заплатить 15 тысяч рублей за то, чтобы его отпустить. Однако шофер оказался неуклонным и вместо взятки решил обратиться в полицию. Деньги начальнику Литовскому передавали уже под конвоем.

Наказание за такую сумму сотрудника ГИБДД ждет серьезное – четыре года колонии и штраф в 300 тысяч рублей. Кроме того, мужчину лишили права занимать должности на три года.