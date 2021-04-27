Новый дом культуры открыли в Приморско-Ахтарском районе

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Новый дом культуры открыли в станице Бородинской Приморско-Ахтарского района. Здание 1963 года находилось в жутком, аварийном состоянии и ремонтировать его было нельзя, потому на месте и решили строить новое. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

- Это единственный дом культуры в нашей станице и, конечно, нам хотелось сделать максимально хорошие условия для наших жителей. За последние годы это уже второе современное здание культуры, построенное с нуля, - отметил глава станицы Максим Бондаренко.

В новом доме культур есть концертный зал на 200 мест, комната для танцев, кабинеты для прикладного творчества и новая библиотека. Кроме того, здесь сделали казачью комнату, убранство которой как в Поле чудес – состоит из вещей, подаренных жителями.