Гольф-клуб, винодельня и спа: что откроют для туристов под Геленджиком

Прекрасное место отдыха появится на курорте к 2026 году Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Мэрия Геленджика представила параметры рекреакционного проекта Марьина роща общей стоимостью в 17 миллиардов рублей. Об этом сообщается на сайте администрации курорта.

Согласно проекту, главным объектом кластера станет винодельня производительностью в 1 миллион бутылок в год и панорамным рестораном. Общая площадь территории составит 112 гектаров, из которых 102 гектара займут виноградники, пять тысяч квадратных метров винодельня, и еще 1,5 тысячи ресторан. При этом объем инвестиций оценивается в 4,7 миллиардов рублей.

В перспективе должен появиться курорт с бутик отелем, спа, коттеджным поселком, бассейнами и центром восточных практик. Здесь объем инвестиций составит около 3,9 миллиардов рублей.

Также на территории будет гольф-клуб с коттеджами. Здания будут выполнены в едином средиземноморском стиле. Планируемый объем вложений – 4,3 миллиарда.

И еще один объект кластера – отель три звездф на двести мест с конференц-центром.Здание выполнят с переменной этажностью в 3-4 этажа с отдельными корпусами с переходами. Здесь будут теннисные корты и спортивный плавательный бассейн. Объем инвестиций – 1,45 миллиард.

Помимо этого, в марьиной роще будет конноспортивный клуб и сафари-парк, а также будет создан этнокультурный парк с историческими аттракционами и ландшафтными сооружениями. Весь парк займет 37 гектаров, объем вложений будет в 2,45 милларда рублей.

Открыть Марьину рощу хотят в 2021-2026 годах.