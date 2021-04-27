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Общество27 апреля 2021 18:25

Мобильная приемная губернатора отправится в Приморско-Ахтарск и Новороссийск

Жители смогут пообщаться с представителями органов исполнительной власти
София ФОМЕНКО
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

18 мая мобильная приемная губернатора отправится в Приморско-Ахтарск и будет работать по адресу улица 50 лет Октября, дом 65/1 с 12:00 до 16:00. А 27 мая приемная поедет в Новороссийск, там прием граждан пройдет на проспекте Ленина, дом 93 и также продлится с 12:00 до 16:00. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

С начала года мобильная приемная побывала уже в Геленджике, Анапе, Северском и Ейском районах. По результатам выездов специалисты оформили около 500 карточек личного приема граждан и 149 письменных обращений.