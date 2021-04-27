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Пасхальные богослужения в храмах Сочи пройдут с соблюдением требований Роспотребнадзора. В светлый праздник на курорте усилят работу общественного транспорта, чтобы верующие смогли посетить церкви. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

— В прошлом году в связи пандемией было запрещено проведение богослужений внутри храмов. Теперь, несмотря на то, что ограничительные меры не сняты, службы будут проходить церквях, но со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора, — подчеркнула заместитель начальника управления по взаимодействию с общественными объединениями администрации города Татьяна Катаниди.

Она обратила внимание, что уже составлен график проведения Пасхальных полунощниц во всех четырех районах города.

Чтобы предотвратить возможное скопление людей, освящение куличей будет проходить два дня - В Великую субботу 1 мая и в сам праздник пасхи - 2 мая.