В Тимашевске мать и трое детей отравились угарным газом

ЧП случилось в ночь на 27 апреля в съемной квартире по улице Братьев Степановых. 36-летняя мать троих детей 5,9 и 13 лет включила газовую колонку для обогрева помещения. После чего дети стали жаловаться на плохое самочувствие. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.

После того, как женщина сама ощутила недомогание, она вызвала на место бригаду скорой помощи. Врачи диагностировали отравление угарным газом и госпитализировали семью. Сейчас, по данным медиков, их жизням ничего не угрожает. Одна из возможных версий – повреждение дымового канала газового оборудования, установленного в квартире.

Отметим, что семья считается благополучной и на учете не состоит. Сейчас следователи ведут проверку и выясняют точные причины случившегося.