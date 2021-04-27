Зоны охраны определены для четырех памятников архитектуры Сочи

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Зоны охраны определены с Сочи для четырех памятников архитектуры. По поручению губернатора Вениамина Кондратьева в регионе продолжается работа по сохранению объектов культурного наследия. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Границы территорий определены для железнодорожного вокзала Сочи, здания главного управления охраны правительственных дач, Мацестинского портопункта и дачи артиста Николая Шевелева на Курортном проспекте.

– Сочи занимает одно из первых мест в крае по числу и значимости объектов культурного наследия. На сегодняшний день уже утверждены границы территорий более 120 памятников и зоны охраны более 60 памятников в городе, – отметил вице-губернатор Кубани Сергей Болдин.

Напомним, что здание железнодорожного вокзала построили в Сочи 1950-1052 годах по проекту архитекторов Душкина и Аквилева. Это яркий образец общественного сооружения периода «сталинского ампира».