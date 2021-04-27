Мэр Геленджика попал в ДТП на песочном ралли «Золото Кагана»

Глава города-курорта и его штурман травм не получили Фото: София ФОМЕНКО

Мэр города Геленджика совсем недавно отправился в отпуск, но не успел он уехать за пределы своего города, как попал в ДТП. Алексей Богодистов – любитель соревнований на внедорожниках, и в этом году решил опробовать себя в роли гонщика на ралли «Золото Кагана» в астраханской области, однако что-то пошло не так, и мэр вместе со своим штурманом из Новороссийска перевернулись на машине. Об этом сообщает пресс-служба самого ралли.

На помощь пришли другие участники, и все вместе поставили автомобиль Toyota LC 80 Богодистова на колеса. После чего мэр продолжил гонку. Известно, что травм ни Богодистов, ни его штурман не получили. Однако в соцсетях жители Геленджика уже устроили переполох – переживают за своего главу.

Сейчас мы ждем официального комментария мэра о случившемся. Следите за новостями.