Прокуратура проверит случай затопления детского сада в Тимашевске сточными водами

В станице Медведовской детсад закрыли из-за затопления канализационными водами Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В станице Медведовской Тимашевского района 23 апреля хозяйственно-бытовыми сточными водами затопило детский сад №21. Об этом сообщает пресс-службы краевой прокуратуры.

- Инцидент произошел из-з аварии на канализационно-насосной станции. Причиной аварии стал испортившийся насос, - сообщили в прокуратуре.

К счастью, дети не пострадали. Детский сад временно закрыли на ремонт, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Прокуратура по данному факту организовала проверку.