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Происшествия27 апреля 2021 19:48

Прокуратура проверит случай затопления детского сада в Тимашевске сточными водами

Инцидент произошел из-з аварии на канализационно-насосной станции
Инна БОРИСОВА
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В станице Медведовской детсад закрыли из-за затопления канализационными водами

В станице Медведовской детсад закрыли из-за затопления канализационными водами

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В станице Медведовской Тимашевского района 23 апреля хозяйственно-бытовыми сточными водами затопило детский сад №21. Об этом сообщает пресс-службы краевой прокуратуры.

- Инцидент произошел из-з аварии на канализационно-насосной станции. Причиной аварии стал испортившийся насос, - сообщили в прокуратуре.

К счастью, дети не пострадали. Детский сад временно закрыли на ремонт, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Прокуратура по данному факту организовала проверку.

ЧП