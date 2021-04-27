Перед майскими праздниками в Сочи полностью открыли движение по двум мостам

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье»

Накануне майских праздников было полностью было открыто движение на мостах Лоо в районе "Красного Штурма" в Сочи. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Черноморье».

- Вчера на км 155 - мост через реку Учдере, и накануне на км 191 - мост в районе пляжа «Красный штурм» федеральной трассы А-147 Джубга — Сочи окончательно сняты ограничения для движения, включая реверс, - рассказали "КП" - Кубань" в пресс-службе подведомственного Росавтодору Управления федеральных автодорог «Черноморье».

На 191 км был завершен ремонт разделительной полосы между мостами, а на 155 км в микрорайоне Лоо после укладки асфальта и деформации швов на мосту через речку Учдере открыто автомобильное движение. В время майских праздников снимут и реверсивное движение еще с двух объектов в Туапсинском и Лазаревском районе Сочи