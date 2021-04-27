Суд в станице Отрадной закрыл работу двух опасных автомобильных газозаправок

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В станице Отрадной Краснодарского края по иску в суд прокуратуры были закрыты две газовые автомобильные станции. Одна из них находится рядом с детским садом, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры края.

- После прокурорской проверки выяснилось, что предприниматели, содержавшие две АГЗС, не имели на это соответствующих лицензий. Более того, они не были зарегистрированы в реестре опасных объектов, хотя одна из них находилась поблизости от детского сада станицы Отрадной, - сообщают в ведомстве.

Прокуратура обратилась с тремя исковыми заявлениями с суд о запрете эксплуатации АГЗС. Суд полностью удовлетворил требования прокурора Отрадненского района.

В зоне риска оказались две нелегальные газовые заправки в станице Отрадной