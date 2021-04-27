Территорию новых корпусов военного училища им. Штеменко в Краснодаре благоустроят в мае

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В Краснодаре на территории строящихся новых корпусов шифровального училища им С.И. Штеменко до конца мая завершат благоустройство, пообещали в администрации Краснодарского края.

- Новые здания возводят на улице Дзержинского. Здесь уже построены дополнительные корпуса для научной и педагогической деятельности общей площадью 80 тыс. кв. метров. Выделено место и для музея военной техники, - уточняют в краевой пресс-службе.

Завершающий этап благоустройства контролируют заместители губернатора Алексей Власов и Александр Трембицкий.

Военное училище им. Штеменко - единственное в стране базовое училище, которое готовит специалистов по гостайне. Здесь проходят обучение около 400 парней с Кубани.