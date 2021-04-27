В Анапе на две недели закрывается роддом и будущих рожениц перевезут в Новороссийск

В Анапе будущие мамы вынужденно покинут городской роддом и временно переедут в Новороссийск Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Анапе будущие мамы с 3 по 17 мая вынужденно покинут городской роддом и временно переедут в Новороссийск. Причина - плановая дезинфекция и текущий ремонт здания, сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Рожениц перевезут бригады "скорой помощи".

На время ремонта и дезинфекции прием экстренных родов непосредственно в роддоме обеспечат дежурные акушеры, анастезиологи, реаниматологи.

В горбольнице Анапы заверили, что служба «03» проинформирована о предстоящей плановой работе в роддоме и резервном лечебном учреждении. Гинекологический отдел анапской городской больницы работает в штатном режиме.