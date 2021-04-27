Ко Дню Победы в Сочи появился граффити-портрет ветерана Великой Отечественной войны

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи в рамках всероссийской акции "Граффити Победы" уличные художники увековечили память сочинского ветерана Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

- На граффити изображены Павел Сюткин и его самоходка САУ-152, на которой герой войны был командиром батареи во время битвы за Пруссию в 1945 году. Рядом с ветераном изображен юнармеец Данила Дьяченко. Таким образом, автор хотел показать преемственность поколений, - отметила замглавы мэра Елена Канюк.

Организованный минобороны проект "Дорога Памяти", в рамках которой открыт и этот арт-объект, дает возможность на специальном сайте загружать фотографии участников Великой Отечественной войны. Эти данные будут вечной памятью в главной храме Вооруженных Сил России в подмосковном парке "Патриот".