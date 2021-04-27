11 мая 2021 выходной или нет в Краснодарском крае: власти дали ответ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Больше недели жители Кубани волновал вопрос: 11 мая 2021 выходной или нет в Краснодарском крае. Власти регионе дали ответ. Так они поставили точку в самой обсуждаемой теме последних дней.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, 11 мая 2021 выходной или нет в Краснодарском крае. Дело в том, что по православному календарю Радоница отмечается на девятые сутки после Пасхи. В этот день поминают родных и близких на кладбищах. В 2021 году Радоница выпала на 11 мая.

- Рекомендовал руководителям организаций сделать этот день для своих сотрудников нерабочим, написал о своем решении в соцсетях Вениамин Кондратьев.

Так глава региона поставил точку в вопросе, который долгое время волновал жители Кубани: 11 мая 2021 выходной или нет в Краснодарском крае.

Ранее Президент России Владимир Путин отметил, что праздничная неделя в мае продлится с 1 по 10 мая.