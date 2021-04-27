Поисковики нашли под Геленджиком обломки истребителя ЯК-7Б времен войны

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Под Геленджиком, в районе хутора Афонка, были найдены обломки военного самолета ЯК-7Б. По версии поисковиков, фронтовой истребитель мог разбиться в период между 1942-1943 годами.

По словам руководителя поисковых отрядов Морского поисково-исследовательского центра «Черномор» Алексея Трунтаева, на месте падения были обнаружены шлем летчика, часть парашюта и мотор самолета.

Это говорит о том, что во время падения летчик был в кабине. Поисковики решили усилить поисковые мероприятия и найти останки советского летчика и детали истребителя.

- Дальнейшая информация появится после того, как поисковая группа выедет на место. Будем искать часть мотора с номером. И, если есть, - останки пилота, - рассказал Трунтаев "Коммерсанту".