В Сочи насчитали более 500 дешевых микроквартир

Мини-квартиры становятся популярными у покупателей сочинской недвижимости Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В апреле 2021 года в Сочи были выставлены на продажу 533 малогабаритные квартиры до 20 кв. метров.

По мнению сочинского риелтора и эксперта местной недвижимости Кирилла Флуткова, на рынке города-курорта доля таких квартир составляет 3% от общего объема первичного и вторичного жилья.

- До последнего времени маленькие квартиры подходили под понятие бюджетного жилья, а сейчас в Сочи вошло в тренд у инвесторов выкупать бывшие санатории и переделывать номера в апартаменты. Юниты в таких комплексах остаются компактными, но их класс существенно вырос, - пояснил эксперт.

Сейчас на "вторичке" Сочи представлено 348 компактных квартир примерно за 3,74 млн рублей. В новом доме такая квартира будет на один миллион стоить дороже, пишет "Лента.ру".