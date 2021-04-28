Скоростной поезд «Ласточка» стартует из Владикавказа в Туапсе 1 мая

«Ласточки» свяжут Туапсе и Владикавказ Фото: Олег ЗОЛОТО

Скоростной поезд "Ласточка" с 1 мая начинает ходить по маршруту Владикавказ - Туапсе. Его маршрут с остановками пролегает через Краснодарский край, Адыгею, Ставропольский край, Кабардино-Балкарскую Республику и Северную Осетию – Аланию, сообщает пресс-служба РЖД.

Первый рейс № 831/832 отправится 1 мая в 08.00 из Владикавказа и завершит свой путь в Туапсе в 17.23.

Далее поезд будет курсировать по нечетным датам, отправляясь из Владикавказа в 05.50 и прибывая в Туапсе в 15.56. В обратном направлении "Ласточка" отправится 2 мая и будет курсировать по четным датам.

Из Туапсе «Ласточка» будет отправляться в 11.42, а прибывать во Владикавказ в 21.45.

"Ласточка" сделает остановки на станциях - Беслан, Муртазово, Котляревская, Прохладная, Аполлонская, Георгиевск, Минеральные Воды, Невинномысская, Армавир, Курганная, Гиагинская, Белореченская, Хадыженская.