11 и 13 мая 2021 выходной или нет в Республике Адыгея: власти дали ответ Фото: Алексей БУЛАТОВ

11 и 13 мая 2021 выходной или нет в Республике Адыгея – так звучал самый популярный поисковый запрос в регионе за две недели. Местных жителей волновало, как изменится первая рабочая неделя после долгих майских праздников. Таких затяжных каникул у людей не было с начала 2021 года.

«КП» – Кубань» выяснила, 11 и 13 мая 2021 выходной или нет в Республике Адыгея. Согласно православному календарю, Радоница ежегодно празднуется на девятые сутки после Пасхи.

Так вышло, что в 2021 году она выпадает на 11 мая. В этот день люди поминают родных и близки на кладбищах. Поэтому 11-е число стало выходным днем в Республике Адыгея.

Также местные жители будут отдыхать 13 мая. В этот день отмечается Ураза-байрам – праздник в честь завершения поста в месяц Рамадан. Таким образом, «КП» – Кубань» узнала, 11 и 13 мая 2021 выходной или нет в Республике Адыгея.

Ранее Президент России Владимир Путин отметил, что праздничная неделя в мае продлится с 1 по 10 мая.

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