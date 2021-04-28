Узнали, где будут отключения света в Сочи 28 апреля 2021 Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Отключения света в Сочи 28 апреля 2021 возможно в ряде округов курорта. Рабочие занимаются ремонтом важных коммуникаций и сетей. Они вынуждены прекращать подачу электричества во время работ. Это касается не всего Сочи, а только конкретных улиц. Мы ззнали, где будут отключения света в Сочи 28 апреля 2021.

В Адлерском районе на Владимировская, Таврическая, Каспийская, Приреченская, Черновицкая (все – частично), Адлерская птицефабрика (частично), 10 лет Октября, СТ «Горный сад», улица Ленина, Мира, Лескова, Менделеева, Урожайная, Герцена, Дзержинского, Киевская, Короленко, Цитрусовая и Чернышенко. Здесь частично будет отключена подача электричества в промежутке с пяти утра и до семи вечера.

В Хостинском районе с восьми утра и до шести вечера света может не быть на улицах Туренко, Шоссейная (частично), Чекменёва, перелке Мостовой, улице Фурманова, переулке Гражданский (частично), улице Верховская (частично), селе Прогресс на улице Юбилейная (частично), Кипарисовая (частично), Тепличная 1-110, Ветеринарная 1-20, Амбровая 8, Иванова поляна 10, Буковая 36, 150, 11, 29, 30, 2А, Механизаторов 14/8, Армянская 1-120, Высокогорная 8,131,107, переулке Комбинатовский 32 и Черешневый 1-40, СТ «Металлист».

В Центральном районе Сочи электричество выключат в промежутке между 08:00 и 18:00 на улицах Санаторная 55/1, 51/29, Кубанская 1,1а,4, Курортный проспект (частично), Нагорная 1а,4,5,7,9,11,11а,11б,11в, переулке Морской (частично), улице Нагорная, Первомайская (частично), Войкова (частично), Целинная (частично), Волжская 8-26, Виноградная 203/1, Анапская 6-20, Полтавская 21д, 19/9, Санаторная 1-67 (частично).

Лазаревский район останется без света с 08:00 до 17:00. Здесь подачу электричества отключат в поселке Горное Лоо на улицах. Лоосская (частично), Плановая, поселке Головинка на улице Центральная (частично), Симферопольская (частично), ауле Калеж на улице Лыготх, Нарт, поселке Верхнее Буу на улице Октемберянская, Кедровая, переулке Пчелиный, поселке Якорная щель на улице Череповецкая (частично) и Главная (частично).