Погода в Краснодаре на 28 апреля 2021 года: дождей не будет, тепла – тоже Фото: Олег ЗОЛОТО

Сезон дождей на Кубани остался позади. Теперь жителей краевого центра ждет потепление и солнечная погода. Но не на этой неделе. Пока столбики термометра в Краснодаре неохотно ползут вверх. Уже больше недели они не могут преодолеть планку в плюс 20 градусов. Предстоящей день не будет исключением в этом плане.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода в Краснодаре на 28 апреля 2021 года.

- Ожидаем облачную погоду с порывам ветра до 8 м/с., – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Максимальная температура воздух днем составит 18 градусов.

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