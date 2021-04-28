Кадастровая палата предлагает удобный сервис безопасного и быстрого получения услуг Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Только за прошлый год свыше 38 тысяч документов на недвижимое имущество приняли и доставили сотрудники Кадастровой палаты Краснодарского края во время выездного обслуживания. Суммарно за 2020-й в России специалисты ведомства провели 356 тысяч выездных приемов. Свыше тысячи человек получили услуги бесплатно на льготных условиях.

Есть сразу несколько вариантов подать документы для процедуры учетно-регистрационных действий. Выездное обслуживание относится к одним из самых удобных и безопасных способов получения услуг Кадастровой палаты. Во-первых, специалисты будут в удобное для человека место и время. Так людям не придется отпрашиваться с работы, стоять в очередях, терять время и рисковать здоровьем. Во-вторых, представитель Кадастровой палаты лично подтвердит Вашу личность по паспорту. Так отпадет необходимость нотариально заверять документы (как для почтовых отправлений) или делать усиленную квалифицированную электронную подпись (как для электронного способа подачи документов).

- Кубань в 2020 году снова вошла с топ-10 регионов РФ по качеству жизни. Филиал Кадастровой палаты по Краснодарскому краю, являясь одним из важных сегментов системы государственного управления, нацелен на качественное и продуктивное взаимодействие с жителями и гостями края. Наша приоритетная задача – повысить уровень доверия и удовлетворенности населения от получаемых им государственных услуг Росреестра. Наши заявители всё активнее пользуются выездным обслуживанием, осознавая ценность времени, удобство и качество услуг, предоставляемых Кадастровой палатой, – говорит Киселева Мария Алексеевна, начальник планового отдела Кадастровой палаты по Краснодарскому краю.

Отметим, что уже 1 марта 2021 года заработал онлайн-сервис по выездному обслуживанию Федеральной кадастровой палаты Росреестра. Услуга по заказу дистанционного приема и доставки документов, подготовленных Кадастровой палатой, была и раньше, но теперь она получила удобный интерфейс.

Важной особенностью нового сервиса стало удобство подачи заявок на услуги по выездному обслуживанию, эффективность и быстрота их обработки. Уже сейчас заявитель может лично подать заявку, назначить удобные дату и время получения услуги и оплатить все на сайте с помощью банковской карты.

Новая платформа заметно облегчит способ подачи заявок и снизит объем ввода данных. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно лишь авторизоваться через портал Госуслуг, откуда автоматически заполняются данные о заявителе. Владельцы личного кабинета в сервисе получат возможность получить уведомления о приеме заявки и обратную связь со специалистами Кадастровой палаты.

С помощью выездного обслуживания можно подать документы необходимые для осуществления:

– государственного кадастрового учета недвижимого имущества;

– государственной регистрации прав на недвижимое имущество;

– единой процедуры государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав;

– предоставления сведений из ЕГРН;

– исправления технических ошибок в записях ЕГРН;

– регистрации изменений, перехода, прекращения права на недвижимое имущество;

– внесения в ЕГРН записей о наличии возражения в отношении зарегистрированного права на объект недвижимости,

– внесения в ЕГРН записей о невозможности государственной регистрации права без личного участия правообладателя,

– внесения в ЕГРН записей о наличии прав требований в отношении зарегистрированного права, отдельных записей о правообладателе, а также отдельных дополнительных сведений об объекте недвижимости.

После проведения кадастрового учета и (или) регистрации, а также по факту предоставления сведений ЕГРН по запросам предусмотрена курьерская доставка документов.

На сегодня ветераны, инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды I и II групп могут воспользоваться выездной услугой бесплатно, но при условии, что они являются правообладателями оформляемых объектов.

За получением услуги по выездному обслуживанию заявителю достаточно любым удобным способом обратиться в филиал учреждения:

– по телефону горячей линии Росреестра 8-800-100-34-34;

– по телефону Кадастровой палаты 8-861-992-13-02 (доб. 20-60 или 20-61);

– по электронной почте uslugi-pay@23.kadastr.ru;

– через официальный сайт ФГБУ «ФКП Росреестра»;

– или при личном обращении в офисы приема-выдачи документов Кадастровой палаты.