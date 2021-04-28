Фото: sochi.ru.

Подготовку к майским праздникам в Сочи обсудили на расширенном заседании АТК.

В Зимнем театре прошло заседание антитеррористической комиссии под председательством мэра курорта Алексея Копайгородского. Об этом сообщили в пресс-службе города.

Участниками совещания были руководители, правоохранительных и надзорных органов, собственники отелей, гостиниц, объектов торговли, арендаторы пляжных территорий. Обеспечение безопасности в период предстоящих праздников стала основной темой заседания.

– Город традиционно с особым вниманием подходит к проведению курортного сезона. В этот период мы должны обеспечить безопасность и защиту жизни и здоровья горожан и гостей курорта, принять меры по недопущению рисков распространения коронавирусной инфекции, обеспечить защиту от угроз террористических проявлений на территории города, – подчеркнул глава города Алексей Копайгородский.

По его словам, главная задача – сделать все возможное, чтобы пребывание в Сочи было комфортным, безопасным, а сервис соответствовал самым высоким стандартам.

Уже сейчас курорт пользуется повышенным спросом у туристов. Многие отели и гостиницы зарезервированы на 90 процентов. Есть и те, кто уже полностью завершил продажи на майские праздники.

Все службы курорта переведены в режим повышенной готовности. С 30 апреля по 15 мая полиция города увеличит число патрулей в парках, скверах и набережных.

В сочинских храмах пасхальные богослужения пройдут с соблюдением всех противоэпидемических мер. А мероприятия, посвященные празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, проведут согласно требованиям Роспотребнадзора.

В период высокого курортного сезона в Сочи будут открыты более 200 пляжных территорий. Уже ведется водолазное обследование дна и проводится обучение спасателей.

На курорте по-прежнему действует режим повышенной готовности. В частности, руководители объектов гостиничной и туристической сферы, общественного питания должны уделить особое внимание выполнению действующих санитарно-эпидемиологических требований.

Празднование 76-летия Победы в Великой Отечественной войне будет также проходить с учетом необходимых ограничительных мер. Шествие Бессмертного полка пройдет в онлайн-формате. Возложение цветов состоится у стелы «Подвиг во имя жизни» и на Мемориале. Во всех районах города запланированы тематические мероприятия. Музеи будут открыты для жителей и гостей курорта.