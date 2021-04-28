Фото: sochi.ru.

Сегодня отмечается День работника скорой медицинской помощи в России. Их уже поздравил мэр города Сочи Алексей Копайгородский. Об этом сообщили в пресс-службе курорта.

Экстренной службе города в этом году исполняется 85 лет. Сотрудники круглосуточно работают для сочинцев и гостей города. За одни сутки на телефон диспетчера поступают до полутора тысяч звонков, в высокий сезон - вдвое больше. Подстанций скорой помощи расположены таким образом, чтобы обеспечить все районы Сочи качественной и доступной помощью.

Работники СМП обеспечивают медицинское сопровождение всех значимых мероприятий, в том числе всероссийских и международных.

- В прошлом году мир столкнулся с опасной угрозой - новой коронавирусной инфекцией, первыми вызов приняли сотрудники «скорой», они были в авангарде медицины. В Сочи за время пандемии бригады оказали помощь почти 14 тысячам человек, - отметил глава города Алексей Копайгородский.

Кроме того, велась активная работа по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Медики выявили на раннем этапе более пяти тысяч патологий и оказали своевременную помощь.

- Мы искренне благодарны работникам скорой помощи за их выдержку, мужество и профессионализм, которые они демонстрируют на каждом дежурстве, - заявил Алексей Копайгородский.