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На трассе Джубга - Сочи сняли ограничения и реверсы на двух мостах. Курорт готов к приему автомобилистов на майские праздники. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье»

- Открыто рабочее движение в полном объеме. Также уже сняты все ограничения на дороге вблизи пляжа Красный Штурм и на мосту через реку Учдере, - сообщил начальник отдела развития и ремонта автомобильных дорог ФКУ Упрдор «Черноморье» Сергей Лысков.

На время майских каникул, объявленных Президентом Владимиром Путиным, реверсивный режим временно снимут еще с ряда объектов, находящихся в режиме активного ремонта в Туапсинском районе и в Лазаревском районе Сочи.