“Единая Россия” в третий раз проведет Диктант Победы

Фото предоставлено партией "Единая Россия"

Партия “Единая Россия” в третий раз проведет масштабную историческую акцию “Диктант Победы”. Поучаствовать в ней смогут люди, живущие в 80 государствах мира. Победителей пригласят на парад Победы, который состоится на Красной площади в российской столице.

Как сообщает nashgorod.ru, поучаствовать в акции онлайн можно на сайте диктантпобеды.рф, заранее зарегистрировавшись. Непосредственно диктант пройдет 29 апреля в 14:00 по Москве. Об этом сообщил на брифинге заместитель секретаря генсовета «Единой России», координатор партпроекта «Историческая память» Александр Хинштейн.

Из-за того, что много людей хотят участвовать в диктанте за границей, организаторы выработали международный вариант заданий, состоящий из вопросов на английском и китайском языках. Эти вопросы связаны со вкладом в Победу государств, входящих в антигитлеровскую коалицию.

В РФ диктант очно напишут больше чем на 15 500 площадках, в том числе на метеостанциях в Арктической зоне, крейсерах “Аврора”, “Петр Великий”, “Адмирал Кузнецов”, горе Эльбрус.

Известно, что в текущем году впервые будет работать площадка “Диктанта Победы” для людей, имеющих проблемы со зрением, на базе библиотеки им. Маяковского в Ставрополе. Задания для них переводили, используя шрифт Брайля.

Провести акцию как в РФ, так и за границей помогут свыше 26 тыс. участников движения “Волонтеры Победы”. Об этом рассказала руководитель движения Ольга Амельченкова. Волонтеры помогут с навигацией, выдадут бланки диктанта, предоставят консультацию по всем связанным с тестированием вопросам.

По словам Александра Хинштейна, у федеральных победителей появится уникальный шанс посетить парад Победы на Красной площади 9 мая в качестве почетных гостей уже в следующем году. А выпускники школ, которые дадут верные ответы на все 25 вопросов тестирования в формате офлайн, получат дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения.

По данным сайта ER.ru, результаты “Диктанта Победы” будут известны к 24 июня. Их разместят на сайте диктантпобеды.рф.

Секретарь Краснодарского регионального отделения «Единой России», первый вице-спикер Заксобрания края Николай Гриценко рассказал, что «Диктант Победы» в этом году пройдет почти на 700 площадках. К патриотической акции присоединились подразделения Росгвардии, воинские части Вооруженных сил Российской Федерации, Высшего военного авиационного училища летчиков города Краснодара. Диктант пройдет на территории Кавказского государственного заповедника, всероссийских детских центров «Орленок», «Смена».

«Кроме этого, у кубанцев будет уникальная возможность написать исторический диктант на крейсере «Михаил Кутузов» и в планетарии имени Юрия Гагарина (город-герой Новороссийск), в единственном в стране музее семьи Степановых (город Тимашевск).

Мы видим, что с каждым годом все больше участников присоединяется к акции. Для многих диктант уже становится традицией. В этом году мы планируем, что “Диктант Победы” напишут около 40 тысяч жителей края», - отметил он.