Объединенная сеть туристических горных маршрутов появится в Сочи в 2023-2024 годах

Фото: sochi.ru.

Объединенная сеть туристических горных маршрутов появится в Сочи в 2023-2024 году.

Власти курорта планируют объединить все горные туристические маршруты в единую сеть. Об этом сообщили в мэрии курорта.

- Планируется до 2023-2024 года, для путешественников оборудовать кемпинги и перевалочные базы. Большое внимание уделяем развитию сети горных маршрутов. Есть идея связать их единой сетью. Это работа на несколько лет вперед, - рассказала она на встрече с журналистами. рассказала заместитель департамента курортов и туризма администрации города Ирина Сажнева.

На сегодняшний день разработана предварительная карта соединения горных туристских маршрутов совместно с Кавказским заповедником и Сочинским нацпарком.

По словам Сажневой, на туристических маршрутах обустроят кемпинги и глемпинги, перевалочные базы, системы экстренной навигации. Все это рассчитано как на однодневные прогулки, так и на многодневные.

Новые пешие маршруты откроются на горном курорте "Роза Хутор" в Сочи уже в этом летнем сезоне. Также для хайкинга на курорте этим летом будут доступны более 100 км пеших троп и 13 маршрутов в горах.