В Анапе случилось землетрясение магнитудой 3,4

Фото: emsc-csem.org

Сегодня,28 апреля, в 9:55 в акватории Черного моря Анапы случилось землетрясение магнитудой 3,4. Ближайшим пунктом от эпицентра природного ЧС стал поселок Сукко. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ЦУКС по Краснодарскому краю.

- Жалоб от населения нет, все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. На поверхности толчки не ощущались, - отметили в управлении.

Сейчас ситуация находится на контроле ведомства.

НА ЗАМЕТКУ

Специалисты говорят, что беспокоиться не стоит. Землетрясения на Кубани - дело привычное. Гораздо хуже, когда их нет.

- Краснодарский край находится в сейсмоопасной зоне. Несколько десятков тектонических разломов на стыке литосферных плит постоянно двигаются - это и приводит к землетрясениям. Очень опасно, когда плиты застывают. Между ними накапливается энергия и, высвободившись, она может привести к катастрофе, - рассказывает руководитель Научно-исследовательского центра прогнозирования геоэкологических катастроф Владимир Бабешко. - Регулярные небольшие толчки 3-3,5 балла говорят нам об ослаблении напряжения.