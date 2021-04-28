В Краснодаре бывший авторынок станет площадкой для фестивалей

Сегодня, 28 апреля, в краевом центре прошла встреча мэра города Евгения Первышова с жителями микрорайона Дубинка Центрального округа. Здесь обсудили вопросы транспортной и спортивной инфраструктуры города.

- Два года назад такие встречи были регулярными, сейчас есть ограничения, однако мероприятия с соблюдением режима мы можем проводить. Какие-товопросы будем решать в оперативном режиме, - отметил мэр.

Кроме главы, на встречу с жителями Дубинки пришли заместители Евгений Наумов и Антон Смертин, а также глава Центрального округа Елена Малова, руководители структурных подразделений администрации, депутаты городской Думы.

Главной темой встречи стала территория авторынка. Этот участок земли отдадут для открытых фестивалей. Площадка уже сформирована, поставлена на кадастровый учет. Последний этап работы – передать его городской службе по благоустройству.

Глава города отметил, что перенос фестивалей на эту площадку целесообразное решение, так как не будут портиться зеленые зоны вблизи парков и рек.