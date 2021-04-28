В Сочи гастарбайтер убил друга за то, что тот не хотел его обеспечивать

Фото: СУ СК России по Краснодарскому краю

Убийство случилось в ночь на 19 апреля в съемной квартире по улице Цитрусовой Сочи. Двое приезжих 33 и 34 лет из стран СНГ распивали спиртные напитки. Сожители поссорились, и один убил другого. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Краснодарскому краю.

Фото: СУ СК России по Краснодарскому краю

Причиной трагедии стала ссора на почве того, что один из друзей не работал. 33-летний мужчина стал обвинять своего друга в том, что он «приживала» и не может найти работу, на что тот незамедлительно бросился на него с ножом.

- Преступник нанес не менее трех ударов собутыльнику в живот и грудь, после чего тот скончался, - сообщается в сводке ведомства.

Преступник дает признательные показания. Фото: СУ СК России по Краснодарскому краю

После случившегося злоумышленник сбежал, однако долго скрываться не смог и сам пришел с повинной в полицию.

Сейчас в отношении приезжего возбуждено уголовное дело и назначены экспертизы. Расследование дела продолжается.