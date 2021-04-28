На Кубани запустили книгу жалоб для бизнеса

Если замучили постоянными проверками, требуют денег, угрожают различными инстанциями и не дают нормально работать – пишите на наш «горячий номер» на WhatsApp 8-961-590-70-90 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прошлый год изрядно подкосил бизнес-сферу Кубани. Из-за пандемии закрылись некоторые организации, долгое время не работали кафе и рестораны, под запретом была сфера развлечений и многое другое.

COVID-19 не только создал угрозу жизни и здоровью кубанцев, но и повлек за собой значительные экономические последствия для бизнеса. Поэтому чтобы поддержать предпринимателей, в крае организовали горячую линию, куда стекались обращения и жалобы бизнесменов.

Но, как показала практика, этого не достаточно, чтобы предприниматели смогли получить помощь и решить свои проблемы. Поэтому «Комсомолка» запускает свою «книгу жалоб для бизнеса». Мы поможем предпринимателям встать на ноги и решить многие их проблемы, которые часто оставались нерешенными.

Если замучили постоянными проверками, требуют денег, угрожают различными инстанциями и не дают нормально работать – пишите на наш «горячий номер» на WhatsApp 8-961-590-70-90. Все жалобы мы передадим Уполномоченнму при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Игорю Якимчику. И проконтролируем, как решается проблема