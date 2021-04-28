В Краснодаре задержали похитителя-неудачника, вынесшего из магазина 121 пачку сигарет

Фото: пресс-служба полиции Краснодара

Ограбление случилось в одном из небольших магазинчиков по улице Индустриальной. Там мужчина воспользовался занятостью продавщицы и вынес из магазина 70 коробков со спичками и 121 пачку сигарет. Об этом сообщает пресс-служба полиции города Краснодара.

- Работники организации заметили факт противоправных действий и вместе с другим посетителем предприняли безуспешную попытку самостоятельно задержать правонарушителя, в ходе чего последний был вынужден оставить личную куртку со спрятанным в ней украденным имуществом, при этом в верхней одежде впоследствии был обнаружен паспорт гражданина РФ, - отметили в ведомстве.

Мужчина оставил на месте куртку с паспортом своего друга и всем потенциально украденным, по которому его и задержали. Нашли похитителя-неудачника в Пятигорске. Им оказался 31-летний ранее судимый житель другого региона. Если бы он завершил преступление, то магазин понес урон на 12 тысяч рублей.

В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», санкции которой предусматривают наказание до четырех лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.