фото ФКУ Упрдор «Черноморье».

Дорожные службы в Сочи перешли на круглосуточный режим работы. Такая мера вводится, чтобы успеть завершить все работы к 1 мая. Об этом сообщили в пресс-службе управления федеральных дорог "Черноморье".

Согласно данным местных властей в дни весенних каникул город готовится принять порядка 200 тысяч гостей, что существенно скажется на скорости автомобильного трафика.

- Начиная с 13 часов мск 28 апреля 2021 и по 30 апреля 2021 г. Все работы, включая нанесение дорожной разметки, на Курортном проспекте и улице Виноградной будут вестись в круглосуточном режиме и будут завершены до утра 1 мая, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Также дорожники просят планировать маршруты движения с учетом ремонтных работ, так как существует риск возникновения возможных затруднений проезда.