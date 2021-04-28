Многодетные семьи Кубани могут направить маткапитал на реабилитацию детей

С 2015 года деньги от маткапитала можно направить и на газификацию жилья Фото: Анастасия ОСИПОВА

Многодетные семьи из Краснодарского края смогут направить региональный маткапитал на реабилитацию детей. Об этом «КП»-Кубань» сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Теперь, помимо улучшения жилищных условий и образования детей, а также газификации дома (указ губернатора от 2015 года), деньги можно направлять и на реабилитацию в медицинских учреждениях.

- Положение законопроекта направлено на расширение использования денежных средств по выплатам маткапитала. Теперь деньги от государства можно направить на дополнительную медицинскую реабилитацию. Распорядиться средствами можно в любой момент со дня рождения ребенка, - сказал вице-спикер ЗСК Николай Петропавловский.

Отметим, что в 2021 году размер маткапитала в Росси составляет более 134 тысяч рублей. Инструкцию о том, как его получить, смотрите здесь.