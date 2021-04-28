В детских лагерях и санаториях Кубани осталась налоговая ставка в 0,01%

Поправку в законопроект поддержали единогласно Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для детских лагерей и санаториев Краснодарского края сохранили налоговую ставку в размере 0,01%. Такая поддержка поможет собственниками организаций не стать банкротами и сохранить рабочие места. Об этом «КП»-Кубань» сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

– В этом году мы устанавливаем пониженную ставку в 0,01%, практически обнуляем ее. Это мера, чтобы санатории остались в строю. Мы обязаны сохранить это направлении и при возможности увеличить, - сказал губернатор Кондратьев.

Парламентарии такой проект поддержали.