В Краснодаре и Анапе котельные переведут на природный газ

Фото предоставлено пресс-службой Газпром МРГ Краснодар

27 апреля состоялось совещание рабочей группы по вопросам газификации и газоснабжения Краснодарского края. Во встрече приняли участие представители ПАО «Газпром», Группы «Газпром межрегионгаз», вице-губернатор Краснодарского края Александр Трембицкий и исполняющий обязанности министра ТЭК и ЖКХ региона Андрей Прошунин.

Основным вопросом стало обсуждение реализации Программы газификации Краснодарского края на 2021 – 2025 годы, а также выполнение плана работ по газификации на 2021 год. Так, в текущем году запланированы проектно-изыскательные работы по десяти объектам общей протяженностью газопроводов 95,4 км в 2021 году. Кроме того, в 2021 году в Краснодарском крае «Газпром межрегионгаз» начинает строительство семи газопроводов общей протяженностью 91,1 км, что позволит газифицировать котельные и обеспечить теплом жителей городов Краснодара и Анапы, а также Апшеронского и Крымского районов края. В свою очередь, администрация края обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов и подготовку потребителей к приему газа.

В результате реализации пятилетней программы будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация Краснодарского края.